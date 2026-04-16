Accusata di stalking al parroco 52enne assolta a Lecce | Dicevano che ero ossessionata da lui solo menzogne

Una donna di 52 anni, residente a Taviano in provincia di Lecce, è stata assoluta dall’accusa di stalking nei confronti del parroco locale. Durante il processo, la donna ha affermato che le accuse mosse contro di lei erano false e che non aveva mai avuto comportamenti ossessivi nei confronti del sacerdote. La decisione della corte ha concluso il procedimento giudiziario senza condanne.

Una donna di 52 anni, residente a Taviano (Lecce), è stata assolta dall'accusa di stalking ai danni del parroco del suo paese. Revocata la misura del braccialetto elettronico. La 52enne: "Dicevano che ero ossessionata da lui, che andavo in Chiesa senza indumenti intimi. Calunnie contro di me".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Stalking al parroco, assolta una 52enne. Per il giudice, “il fatto non sussiste”Il gup Zizzari ha emesso oggi il verdetto, all’esito del processo discusso col rito abbreviato condizionato dall’esame dell’imputata che aveva negato... Al Challenger di Napoli tifo da stadio di chi è lì non solo per il tennis, Guerrieri: “Ero avvisato”Il finale del match di primo turno del torneo Challenger di Napoli tra Andrea Guerrieri e Stefano Travaglia si è giocato in una bolgia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Stalking al parroco, assolta una 52enne. Per il giudice, il fatto non sussiste; Accusata di aver perseguitato il parroco, donna assolta a Lecce; Anziana docente accusata di stalking ai suoi ex inquilini: Si è solo difesa; Accusata di stalking nei confronti del parroco, 52enne assolta perché il fatto non sussiste. Accusata di stalking al parroco, 52enne assolta a Lecce: Dicevano che ero ossessionata da lui, solo menzogneUna donna di 52 anni, residente a Taviano (Lecce), è stata assolta dall'accusa di stalking ai danni del parroco del suo paese ... fanpage.it Coppia accusata di stalking, botte e minacce alla vicina: condanna per la donna, il compagno patteggiaTagliacozzo – Si chiude con due diversi esiti processuali la vicenda che ha visto coinvolta una coppia di Tagliacozzo, finita a processo con l’accusa di atti persecutori ai danni di una vicina di ... terremarsicane.it Rinviata a data da destinarsi l’udienza che si sarebbe dovuta tenere mercoledì al Tribunale di Gorizia riguardo al procedimento che vede imputata una famiglia di Cormons accusata di maltrattamenti nei confronti di Nina, cagnolina attualmente di sua proprietà - facebook.com facebook La morte di #MatthewPerry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attore x.com