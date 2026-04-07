Negli ultimi tempi si registra un aumento delle vendite di bevande NoLo, considerate una valida alternativa all'alcol. Tuttavia, secondo un'epatologa, queste bevande prive di alcol non sono automaticamente prive di rischi per la salute. In un'intervista, ha spiegato che, pur essendo senza alcol, le bevande NoLo possono presentare altri effetti indesiderati. La discussione riguarda soprattutto le possibili implicazioni di consumo frequente di questi prodotti.

Valida alternativa all'alcol, le bevande NoLo non sono comunque esenti da altri rischi: l'epatologa Invernizzi spiega a Fanpage.it cosa sono esattamente, come valutare il prodotto e inserirlo poi correttamente nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché le iene “ridono”: cos’è il “giggle” e cosa significa questo versoLa celebre “risata” della iena maculata è in realtà un segnale sociale molto complesso: il giggle comunica età, sesso, identità e posizione sociale...

Schedare le scuole “di sinistra”, “woke” e “comuniste”: la proposta di Fratelli d’Italia a Bagno a RipoliA Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno proposto di inserire nelle denominazioni delle scuole indicazioni...

Argomenti più discussi: Boom di bevande NoLo, l'epatologa Invernizzi: Alcol free non significa automaticamente sano; Pasqua sul Lago di Como, città invasa: boom di turisti tra code e battelli presi d’assalto; Pasqua, boom di richieste e costi in salita: l’appello degli artigiani bellunesi; Pasqua sul Lago di Como, boom del turismo di prossimità: agriturismi alternativa al caos.

Boom di bevande NoLo, l’epatologa Invernizzi: Alcol free non significa automaticamente sanoValida alternativa all'alcol, le bevande NoLo non sono comunque esenti da altri rischi: l'epatologa Invernizzi spiega a Fanpage ... fanpage.it

I boss ora parlano. A Milano è boom di collaborazioni. “Lombardia connection”. Dai rapporti con la politica alle curve di Inter e Milan: 10 i protagonisti che riscrivono affari&equilibri sotto il Duomo. Di Davide Milosa x.com

Lunedì dell’Angelo, boom di presenze nel Gargano tra spiagge e campagne: “Grigliate come se non ci fosse un domani!” #pasquetta #viral #perte #video #fyp - facebook.com facebook