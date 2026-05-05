Secondo un'analisi di Assolavoro, in Lombardia circa 147.000 lavoratori sono impiegati attraverso agenzie di somministrazione, rappresentando il 30,1% di tutti gli occupati di questo tipo in Italia. La regione si colloca così al primo posto nel paese per numero di lavoratori somministrati tramite queste agenzie. I dati sono stati diffusi il 5 maggio e si riferiscono alla situazione attuale nel territorio lombardo.

Milano, 5 mag. (AdnkronosLabitalia) - Nella sola Lombardia sono impiegati circa 147mila lavoratori tramite agenzia, pari al 30,1% degli occupati in somministrazione in Italia. E sono 77mila nella sola area della Città Metropolitana di Milano. È quanto emerso oggi a Milano nel corso dell'evento 'La somministrazione di lavoro dopo il nuovo Ccnl. Strumenti, prospettive e opportunità per le imprese', tappa del Roadshow promosso da Assolavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, in collaborazione con Assolombarda. I lavoratori in somministrazione - impiegati con gli stessi diritti, la stessa retribuzione e le medesime tutele dei...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Assolavoro: "Lavoratori tramite agenzia, 1 su 3 impiegato in Lombardia?"

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