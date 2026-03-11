Lombardia | 50mila lavoratori in affitto un esercito stabile

In Lombardia, circa 50.000 lavoratori sono impiegati con contratti di affitto, formando un esercito stabile di occupati. La regione, che contribuisce con un terzo dell’economia italiana, sta attraversando un cambiamento nel settore lavorativo. Questa situazione si manifesta attraverso un numero consistente di persone impiegate in modo temporaneo o in forme di contratto alternative.

La Lombardia, motore economico nazionale che assorbe un terzo dell’intera amministrazione italiana, sta vivendo una trasformazione silenziosa ma radicale nel mercato del lavoro. A Milano, sotto la Madonnina, si è formato un esercito di 50.000 lavoratori in somministrazione, un numero raddoppiato nell’ultimo decennio. Questa realtà non rappresenta più una parentesi temporanea, ma è diventata una struttura fissa e diffusa che definisce il tessuto produttivo cittadino. Il fenomeno ha radici profonde: ciò che un tempo era definito come lavoro interinale, introdotto nel 1997 e sostituito dalla legge Biagi con il contratto in somministrazione, oggi assume contorni permanenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

