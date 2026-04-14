Incendio negli uffici Amts | due lavoratori ustionati e un impiegato intossicato dal fumo

Questa mattina, un principio di incendio si è sviluppato negli uffici di un'azienda nella zona industriale di Catania. Gli impiegati dell’azienda hanno utilizzato gli estintori per domare le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Durante l’intervento, due lavoratori sono rimasti ustionati e un impiegato ha subito un’intossicazione da fumo. La situazione è stata poi gestita dalle forze dell'ordine e dai soccorritori sul posto.

Questa mattina è stato domato dagli stessi impiegati Amts con l’utilizzo degli estintori e successivamente dai vigili del fuoco un principio d'incendio negli uffici dell'azienda, nella sede della zona industriale di Catania.Intorno alle 12 due operai di una ditta specializzata stavano ultimando.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Incendio in una falegnameria: il titolare intossicato dal fumo Incendio in abitazione a Salsomaggiore: due donne intossicate dal fumoMomenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Salsomaggiore Terme, dove due donne di origine straniera, una di 42 e l’altra di 27 anni, sono...