Assisi scappa senza pagare il conto e si rifugia in Vaticano | arrestato latitante brasiliano

Un uomo di 60 anni, ricercato per una condanna di oltre dieci anni, è stato arrestato a Roma dopo aver scappato senza pagare un conto e aver cercato rifugio in Vaticano. Il latitante brasiliano, che si nascondeva tra pellegrini e turisti nel centro della città, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver tentato di sfuggire alla cattura. La sua fuga si è conclusa nella zona del Vaticano, dove è stato arrestato.