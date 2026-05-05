Assisi scappa senza pagare il conto e si rifugia in Vaticano | arrestato latitante brasiliano
Un uomo di 60 anni, ricercato per una condanna di oltre dieci anni, è stato arrestato a Roma dopo aver scappato senza pagare un conto e aver cercato rifugio in Vaticano. Il latitante brasiliano, che si nascondeva tra pellegrini e turisti nel centro della città, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver tentato di sfuggire alla cattura. La sua fuga si è conclusa nella zona del Vaticano, dove è stato arrestato.
Si era creduto al sicuro, mimetizzato tra pellegrini e turisti nel cuore della cristianità. Invece, per un latitante brasiliano di 60 anni, ricercato da oltre due continenti per una condanna complessiva a 10 anni e 5 mesi, il conto è arrivato proprio a Roma, a pochi passi dal Vaticano.L’uomo.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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