Nelle ultime ore, un furto ha coinvolto il pulmino dell’associazione TMA “Prendimi Per Mano Umbria” a Santa Maria degli Angeli, vicino ad Assisi. L’episodio ha causato preoccupazione tra i membri dell’organizzazione, che si occupa di supportare ragazzi e famiglie della zona. Le forze dell’ordine sono state informate e hanno avviato le indagini per cercare di individuare il veicolo e i responsabili.

SANTA MARIA DEGLI ANGELI (Assisi) – Un grave episodio ha colpito nelle ultime ore l’associazione TMA “Prendimi Per Mano Umbria”, impegnata in attività a sostegno di ragazzi e famiglie del territorio. È stato infatti rubato il pulmino dell’associazione, un FIAT Ducato 9 posti targato FL295SN, acquistato e mantenuto con grande impegno per garantire gli spostamenti e le attività dei ragazzi seguiti dal progetto. Il mezzo si trovava nell’area di Santa Maria degli Angeli, parcheggio Bella Napoli, quando è avvenuto il furto. L’associazione esprime forte preoccupazione per le conseguenze che l’episodio avrà sull’organizzazione delle attività quotidiane, già fortemente basate sul trasporto dei ragazzi e sul supporto alle famiglie.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Assisi. Furto del pulmino della TMA “Prendimi Per Mano Umbria”: appello per ritrovare il mezzo

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