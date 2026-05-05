Assalto nella notte a Dergano | circondano e rapinano un 29enne Arrestati quattro giovani

Nella notte a Dergano, un ragazzo di 29 anni è stato circondato e rapinato da quattro giovani. La vittima è stata aggredita per una collanina d’oro e un paio di cuffie, e l’assalto si è concluso con l’arresto di tutti i sospetti, che avevano tentato di scappare verso la metropolitana. La scena si è svolta in strada, con i quattro che sono stati fermati poco dopo.

Lo hanno circondato e aggredito per una collanina d'oro e un paio di cuffie. Il violento assalto si è concluso con quattro arresti, dopo una tentata fuga verso la metropolitana. È il bilancio di una rapina commessa da una gang in via Imbonati, a Milano. L'agguato e la violenzaTutto è accaduto.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Rapinano quattro passeggeri sul treno Lecco-Milano: arrestatiFermati dalla polizia ferroviaria alla stazione di Milano Centrale, i quattro avevano nascosto la refurtiva in uno zaino nel bagno del vagone. Leggi anche: Aggrediscono e rapinano un uomo in stazione: arrestati in quattro, uno è minorenne Altri aggiornamenti Temi più discussi: Assalto con esplosivo nella notte, portato via sportello bancomat a Melilli; Assalto esplosivo al bancomat della piazza: i malviventi fuggono a mani vuote - BresciaToday; Assalto nella notte all’Eurospin di Palosco: vetrina sfondata con il gancio traino di un camion rubato; Tentano nuovo assalto a un Atm con la marmotta, poi abbandonano l’auto rubata in fiamme. Assalto nella notte all’Eurospin di Palosco: vetrina sfondata con il gancio traino di un camion rubatoHanno usato un camion da lavoro rubato per sfondare la vetrina, poi hanno tentato di sradicare la cassaforte con il gancio traino. Ma il colpo non è riuscito: la cassa era troppo solida e l’allarme ha ... ecodibergamo.it Assalto al noto caseificio nel Casertano, banditi rubano la cassa ma restano al paloErano poco prima dell'una di notte quando i malviventi si sono introdotti all'interno dell'attività, dopo aver distrutto l'ingresso servendosi di un flex. Subito dopo, si sono diretti verso la cassa, ... internapoli.it Pericolo spagnolo per il futuro di #Yildiz, con il #RealMadrid che osserva con attenzione l’evolversi della situazione in casa #Juve I Blancos potrebbero andare all’assalto del turco se i bianconeri dovessero fallire la qualificazione alla prossima #Champi - facebook.com facebook Il #RealMadrid su #Yildiz In estate potrebbe partire l’assalto x.com