Rapinano quattro passeggeri sul treno Lecco-Milano | arrestati

Fermati dalla polizia ferroviaria alla stazione di Milano Centrale, i quattro avevano nascosto la refurtiva in uno zaino nel bagno del vagone. Uno di loro ha tentato di fuggire dagli uffici della Polfer Sabato 21 febbraio, a bordo di un treno notturno partito da Lecco e diretto a Milano Centrale, quattro uomini hanno derubato altrettanti passeggeri sottraendo loro i telefoni cellulari. La banda ha agito indisturbata durante il viaggio, ma la corsa è finita nel momento in cui il convoglio è entrato in stazione. Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione del centro operativo compartimentale, che aveva già ricevuto la denuncia del furto commesso ai danni dei viaggiatori. Una volta a bordo, i poliziotti non hanno faticato a individuare i responsabili: le vittime li hanno riconosciuti senza esitazione come gli autori del furto. Come riportato dai colleghi di MilanoToday. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Milano, rapinano in due minuti i passeggeri in metropolitana: arrestati cinque giovani

Leggi anche: Rapinano e sequestrano un 15enne, arrestati quattro giovani a Milano