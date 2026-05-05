Asma aumentano visite specialistiche test respiratori | cresce anche l' offerta dell' Ulss 9
In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra il primo martedì di maggio, si registra un aumento delle visite presso strutture specializzate dedicate ai test respiratori. Parallelamente, l’offerta di servizi presso l’Ulss 9 è stata ampliata, con più appuntamenti disponibili per le persone affette da questa condizione. La giornata è promossa dall’organizzazione internazionale GINA, che ogni anno evidenzia l’importanza di garantire l’accesso ai farmaci inalatori per il controllo dell’asma.
L’organizzazione Global Initiative for Asthma (GINA) promuove annualmente, il primo martedì di maggio, la Giornata Mondiale dell’Asma, allo scopo di sensibilizzare l'importanza di garantire a tutte le persone con asma l'accesso ai farmaci inalatori, essenziali per il controllo della malattia e il.🔗 Leggi su Veronasera.it
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