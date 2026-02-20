La forma del cetriolo | il memoir d’esordio di una donna libera che fa parlare e innamorare
Dal numero 1 di categoria alle presentazioni in varie città italiane, La forma del cetriolo, il memoir d’esordio dell’autrice veneziana Sabrina Ma continua i suoi exploit, diventando oggetto di confronto con il pubblico. “Ogni volta che incontro lettori e lettrici, ci troviamo a parlare non solo di me e del mio libro, ma anche di relazioni e di esperienze che portano a un confronto profondo e sincero.” Sabrina Ma sottolinea la sua sorpresa rispetto alle reazioni intorno libro, nato da un’esigenza di raccontarsi che sin dall’inizio ha puntato a uscire dall’autoreferenzialità per fornire una narrazione sulle relazioni e la fluidità, in cui tutti possono rispecchiarsi, senza etichette.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
La forma del cetriolo: tre incontri tra lettura e confronto con l'autrice Sabrina MaUn memoir indipendente che ha toccato i vertici delle classifiche e ancora giovedì si mantiene alto in posizione: La forma del cetriolo, memoir d’esordio dell’autrice veneziana, Sabrina Ma, approda ... modenatoday.it
Sabrina Ma. . Grazie a Radio Vanda Parole, pensieri, risate…e cetrioli Intervista completa https://url-shortener.me/C8AD #radio #laformadelcetriolo #book #grazie - facebook.com facebook