Il cortile | alla Sala Laudamo tre uomini un tempo sospeso e una quotidianità grottesca che fa riflettere

Andrà in scena il 16, 17 e 18 aprile alle ore 21 e domenica 19 aprile alle ore 17,30 alla Sala Laudamo Il cortile di Spiro Scimone premio ubu 2024 “nuovo testo italiano”Sul palco Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca Cesale, regia Valerio Binasco.Un cortile fatto di vecchie motociclette e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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