Ascolti TV | Lunedì 27 Aprile 2026 La Buona Stella chiude al 17.3% I Cesaroni calano ancora 15.2% La Gruber va forte 10%

Nella serata di lunedì 27 aprile 2026, su Rai1, il programma La Buona Stella ha attirato 2.736.000 spettatori, con uno share del 17,3%. I Cesaroni hanno registrato ancora una flessione, raggiungendo il 15,2% di share. Su La7, la conduttrice ha ottenuto un ascolto di 10 punti percentuali. Questi sono i dati principali relativi agli ascolti televisivi della serata, senza ulteriori analisi o considerazioni.

Nella serata di ieri, lunedì 27 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.736.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.140.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 714.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 97 minuti incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Newsroom segna 540.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.024.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 753.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 584.000 spettatori con il 3.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 27 Aprile 2026. La Buona Stella chiude al 17.3%, I Cesaroni calano ancora (15.2%). La Gruber va forte (10%) Notizie correlate Ascolti tv lunedì 27 aprile: La buona stella, I Cesaroni, The FloorAscolti tv lunedì 27 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Leggi anche: ASCOLTI TV 13 APRILE 2026: IL RITORNO DEI CESARONI, LA BUONA STELLA, CHIUDE GILETTI Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La fine della corsa di Simone: il finale di stagione di La buona stella, stasera in tv; Ascolti TV ieri sera, 20 aprile 2026: chi ha vinto tra La Buona Stella e I Cesaroni?; Claudio Amendola, quanta nostalgia: il ritorno al qual non si resiste; La buona Stella: la trama del quinto e del sesto episodio. Ascolti tv 27 aprile: chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella, i dati in aggiornamentoGli ascolti di lunedì 27 aprile. Torna il testa a testa tra le grandi fiction delle ammiraglie: Rai1 ha puntato sulle vicende de La buona stella con Francesco ... fanpage.it Ascolti tv lunedì 27 aprile: La buona stella, I Cesaroni, The FloorAscolti tv 27 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Da Castrovillari al cuore di Raiuno: Elena Sophia Senise fa sognare! C’è una piccola grande stella che brilla in prima serata: è Elena Sophia Senise! La talentuosa attrice cosentina è protagonista della nuova serie tv 'La buona stella', in onda su Raiuno. #elen facebook