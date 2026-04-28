Ascolti TV | Lunedì 27 Aprile 2026 La Buona Stella chiude al 17.3% I Cesaroni calano ancora 15.2% La Gruber va forte 10%

Da davidemaggio.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì 27 aprile 2026, su Rai1, il programma La Buona Stella ha attirato 2.736.000 spettatori, con uno share del 17,3%. I Cesaroni hanno registrato ancora una flessione, raggiungendo il 15,2% di share. Su La7, la conduttrice ha ottenuto un ascolto di 10 punti percentuali. Questi sono i dati principali relativi agli ascolti televisivi della serata, senza ulteriori analisi o considerazioni.

Nella serata di ieri, lunedì 27 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.736.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5  I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.140.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 714.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 97 minuti  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Newsroom  segna 540.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.024.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 753.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 584.000 spettatori con il 3.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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