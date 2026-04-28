Ascolti tv ieri lunedì 27 aprile chi ha vinto tra La buona stella I Cesaroni GialappaShow Quarta Repubblica

I dati degli ascolti televisivi di ieri sera mostrano una sfida tra diverse trasmissioni in prima serata. La fiction ha incontrato il pubblico, mentre il programma di intrattenimento ha registrato risultati differenti. La trasmissione di approfondimento ha attirato una buona percentuale di spettatori, confrontandosi con altri show trasmessi contemporaneamente. I numeri finali sono stati comunicati ufficialmente e sono disponibili nelle fonti dedicate agli ascolti televisivi.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 27 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è La buona stella (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e La Torre di Babele (La7). Ai piedi del podio 97 minuti (Italia 1), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), GialappaShow (Tv8), The Floor (Rai 2), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri lunedì 27 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica Notizie correlate Ascolti tv ieri lunedì 13 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Massimo Giletti e Nicola PorroLa Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 13 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Papa Francesco e Nicola PorroLa Rai centra il tris nella giornata di lunedì 20 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Papa Francesco e Nicola Porro; Ascolti tv ieri (20 aprile): I Cesaroni sprofondano, Gerry Scotti oltre i 5 milioni; Ascolti tv ieri sera 20 aprile, chi ha vinto tra 'La Buona Stella' e 'I Cesaroni'; Ascolti tv, Dalla strada al palco vince la serata. Antonella Elia prima finalista al Gf Vip. Ascolti tv lunedì 27 aprile: La buona stella, I Cesaroni, The FloorAscolti tv 27 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri (27 aprile): crisi per I Cesaroni, Rai 3 crolla senza Giletti, incubo AmadeusL’ultima puntata de La Buona Stella vince col 17,3% di share, la serie con Claudio Amendola precipita al 15,2%, The Cage all’1,9%: tutti i dati Auditel ... libero.it #Bocellari #scarpe #garlasco #quartarepubblica x.com Quarta Repubblica. . Attentato a Trump, l'intervento di Fausto #Biloslavo #quartarepubblica facebook