Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile 2026 | da ' I Cesaroni' a La buona stella da La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi - I dati Auditel

I dati degli ascolti televisivi di ieri, lunedì 20 aprile 2026, mostrano una serata ricca di programmi diversi. Su Canale 5 è tornata in prima serata la fiction I Cesaroni – Il ritorno, dopo il successo della prima puntata. Altri programmi trasmessi sono stati La Buona Stella, La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, con vari livelli di ascolto. La serata ha visto anche la presenza di altri show e programmi di intrattenimento.

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 20 aprile 2026, hanno per protagonista la fiction I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5. Il programma ha ottenuto un grandissimo successo con la prima puntata in onda la scorsa settimana e prova nuovamente ad essere leader della prima serata. Dalle serie ai programmi d’inchiesta, dai game show ai film d’azione, la programmazione è stata ricca e varia. Nell'Access Prime Time invece c'è stato il consueto scontro tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Ascolti tv ieri sera, 20 aprile 2026 Sono molti diversi fra loro i programmi che si sono scontrati in prima serata ieri, 20 aprile 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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