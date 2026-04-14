I Cesaroni ritorno vincente in TV | Amendola conquista gli ascolti del 13 aprile

Il 13 aprile la fiction italiana ha registrato un ritorno di successo in prima serata, con il pubblico che ha seguito con interesse il nuovo episodio. La presenza di Claudio Amendola nel ruolo principale ha attirato l’attenzione degli spettatori, contribuendo a un risultato positivo sugli ascolti. La serie, che torna in televisione dopo una pausa, ha ottenuto una buona risposta di pubblico, consolidando la propria presenza nel palinsesto televisivo.

Il ritorno de I Cesaroni segna un debutto positivo negli ascolti del 13 aprile, con il pubblico che premia la fiction e il nuovo capitolo guidato da Claudio Amendola. Dodici anni di attesa sono svaniti in una sera: il prime time di lunedì 13 aprile 2026 ha segnato il ritorno in grande stile di una delle famiglie più amate della televisione italiana, I Cesaroni. La prima puntata ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, confermando che il legame tra il pubblico e la Garbatella non si è mai spezzato, complice anche l'attesa dell'evento e il battage pubblicitario di Mediaset. Ascolti Prime Time I Cesaroni - Il ritorno rappresentava uno dei momenti televisivi più attesi della stagione: a dodici anni dalla chiusura della serie originale, la storica fiction riporta sullo schermo atmosfere, .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Cesaroni, ritorno vincente in TV: Amendola conquista gli ascolti del 13 aprile Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona StellaNella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2. Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì...