I Cesaroni ascolti tv prima puntata | quanto ha fatto ieri sera? Numeri record successo incredibile | Amendola festeggia!

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di una serie molto nota, dopo molti anni di assenza. La trasmissione ha registrato numeri record di ascolti, con un pubblico numeroso che ha seguito la programmazione. La fase di messa in onda ha suscitato grande interesse tra gli spettatori e tra i protagonisti, che hanno condiviso la loro soddisfazione sui social e in occasione di eventi pubblici.

Dopo tantissimi anni di assenza, ieri sera, su Canale 5, sono tornati in onda I Cesaroni: la famiglia più amata della tv italiana ha fatto finalmente il suo ritorno sui nostri schermi! Claudio Amendola, nel ruolo dell'amato e indimenticato Giulio Cesaroni, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e la sua saggezza. Ma com'è andato il ritorno de I Cesaroni in termini di ascolti tv e share? Ascolti tv prima puntata de I Cesaroni - il ritorno: ecco i dati auditel Quanto ha fatto I Cesaroni ieri sera? Ecco i dati: gli ascolti saranno disponibili dopo le 10.00. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - I Cesaroni ascolti tv prima puntata: quanto ha fatto ieri sera? Numeri record, successo incredibile: Amendola festeggia! Striscia la Notizia, ascolti imbarazzanti per la prima puntata: quanto ha fatto? Numeri troppo bassi!Ieri sera, su Canale 5, in prima serata, è andata in onda la nuova edizione di Striscia la Notizia. Ascolti tv ieri sera, il Serale di Amici debutta con tre eliminazioni, ecco i dati Auditel della prima puntata del 21 marzo 2026Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 21 marzo 2026, hanno per protagonista il Serale di Amici che ha debuttato in prima serata su Canale 5 con ben tre... «Io alle 20:30 sono già a letto». La battuta di Cristiana Capotondi racchiude in poche parole la frustrazione di tanti spettatori che, davanti alla tv, attendono invano l’inizio de I Cesaroni, mentre la prima serata di Canale 5 continua a slittare. Nelle ultime settima - facebook.com facebook