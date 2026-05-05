Ascolti TV 4 maggio 2025 la sfida tra Ulisse e I Cesaroni Il ritorno

Lunedì 4 maggio 2025, le reti televisive italiani hanno proposto due programmi molto diversi tra loro. Su Rai1 è andato in onda Ulisse: il piacere della scoperta, mentre su Canale5 sono stati trasmessi nuovi episodi di I Cesaroni: il ritorno. La serata ha visto dunque una sfida tra due generi distinti: un programma dedicato alla cultura e un’altra fiction di intrattenimento.

Lunedì 4 maggio, la prima serata ha visto fronteggiarsi Ulisse: il piacere della scoperta su Rai1 e I Cesaroni Il ritorno su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di lunedì 4 maggio 2025.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta RepubblicaAscolti tv lunedì 4 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4... Ascolti tv ieri 13 aprile 2026, da 'I Cesaroni - Il ritorno' in prima serata alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, lunedì 13 aprile 2026, hanno per protagonista la fiction I Cesaroni in onda in prima serata su Canale 5. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più su; Ascolti TV domenica 3 maggio 2026, Roberta Valente vince ancora (19.7%) contro Racconto di una notte (11.6%); Ascolti tv, il confronto Scotti-De Martino accende l'access prime time: chi vince tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi? Tutti i dati Auditel; Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da noi a Ruota libera | Domenica 3 maggio... Ascolti TV 4 maggio 2025, la sfida tra Ulisse e I Cesaroni Il ritornoLunedì 4 maggio, la prima serata ha visto fronteggiarsi Ulisse: il piacere della scoperta su Rai1 e I Cesaroni Il ritorno su Canale5 ... fanpage.it Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta RepubblicaAscolti tv 4 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it «Papà, io non voglio cambiare scuola. Voglio che tu mi ascolti. » Cristina arriva dritta al punto, senza giri di parole, e si rivolge a Greta per cercare un alleato contro la decisione del padre. La tensione in casa Ferri si taglia a fette, e Marina non nasconde il fasti - facebook.com facebook Complimenti a @RaiUno @francifialdini per gli Ascolti con 1.336.000 13,36% #DaNoiARuotaLibera Un bel programma condotto da una sempre più bellissima @francifialdini Foto UFFICIO STAMPA RAI #DaNoiARuotaLibera x.com