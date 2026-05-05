Ascoli 50 cantieri per il nuovo volto della città e del turismo

A Ascoli sono in corso lavori in 50 cantieri per rinnovare diversi quartieri e migliorare le strutture turistiche. Tra gli interventi, è previsto il rifacimento di Piazza Arringo con l’utilizzo di travertino per il pavimento. Il Comune ha annunciato assegnazioni di nuove case, destinate a chi ha presentato domanda e rispettato i requisiti richiesti. I lavori e le assegnazioni sono state comunicati ufficialmente alle persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'aspetto di Piazza Arringo con il nuovo travertino?. Chi potrà ottenere le nuove case assegnate dal Comune?. Come funzionerà il progetto del Pullman per i talenti delle frazioni?. Quale soluzione definitiva cercherà il sindaco per l'impianto di Monte Piselli?.? In Breve Comitato Ascoli 2050 coordina oltre 50 cantieri per la visione strategica a lungo termine.. Regolamento casa assegna punteggi per attrarre nuovi residenti e studenti tramite Multiservizi.. Evento per giovani previsto il 16 maggio nel quartiere di Monticelli.. Piano manutenzione stradale triennale previsto per superare l'emergenza dei servizi urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, 50 cantieri per il nuovo volto della città e del turismo Notizie correlate Milano batte Venezia: il nuovo volto del turismo italianoIl 13 marzo 2026, l’Italia si conferma come la seconda meta turistica dell’Unione Europea dopo la Spagna, superando la Francia con oltre 466 milioni... Fabriano riparte: oltre 1 milione per il nuovo volto della cittàLa manutenzione del tessuto urbano di Fabriano accelera con l’approvazione di nuovi piani infrastrutturali che toccano sia il cuore storico della... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Le mosse di Fioravanti: I cantieri nella fase clou. Così Ascoli si trasforma; Terza corsia A14, Baldelli: Compattata la filiera istituzionale. Vogliamo un progetto. Troppi cantieri in centro ad Ascoli, summit con le imprese. Silvestri incontrerà i titolari delle ditte per fare il punto sui lavori e sollecitarne la conclusioneASCOLI L’operazione cantieri prenderà il via la prossima settimana. Dopo lo scrupoloso lavoro degli uffici tecnici comunali per disegnare la mappa dei interventi edilizi su immobili privati in corso ... corriereadriatico.it Ascoli, invasione di cantieri nel 2026: sono 694 le richieste di apertura, ben 505 per attività di edilizia liberaASCOLI Sono oltre 500 (per la precisione 505) le segnalazioni certificate per l’avvio di attività di edilizia libera inoltrate fino a fine 2025, quindi fino a un paio di mesi fa, agli uffici preposti ... corriereadriatico.it Semifinali playoff Serie D: Ancona e Atletico Ascoli in campo domenica alle 16 https://veratv.it/articoli/id-81705/semifinali-playoff-serie-d--ancona-e-atletico-ascoli-in-campo-domenica-alle-16 - facebook.com facebook A Rieti un confronto tra i Sindaci delle Città dell’Appennino Centrale: L’Aquila, Ascoli Piceno e Rieti x.com