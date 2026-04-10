A Fabriano sono stati approvati nuovi piani infrastrutturali per interventi di manutenzione e miglioramento del tessuto urbano. Gli interventi coinvolgono sia il centro storico sia le principali vie di circolazione. Per questi lavori sono stati stanziati oltre un milione di euro, con l’obiettivo di dare un nuovo volto alla città e potenziare le infrastrutture locali.

La manutenzione del tessuto urbano di Fabriano accelera con l’approvazione di nuovi piani infrastrutturali che toccano sia il cuore storico della città sia le vie di scorrimento principali. La giunta comunale ha dato il via libera a interventi che spaziano dal rifacimento dei sottoservizi alla sistemazione dei selciati, con un piano che integra spese già sostenute e nuovi investimenti destinati alla sicurezza e alla decoro stradale. Il fulcro operativo si concentra su via Cialdini, un asse fondamentale per l’accesso al centro storico che presenta oggi gravi problemi di tenuta. Qui, una collaborazione tra il Comune e Vivaservizi porterà a un investimento di 692mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabriano riparte: oltre 1 milione per il nuovo volto della città

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