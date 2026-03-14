Milano batte Venezia | il nuovo volto del turismo italiano
Il 13 marzo 2026, Milano si conferma come una delle mete più visitate in Italia, superando Venezia nel numero di turisti. L’Italia, con oltre 466 milioni di presenze totali, si posiziona al secondo posto tra le destinazioni europee, dietro la Spagna, e registra una crescita annuale del 4,2%. Questi dati evidenziano la forte attrattiva del turismo nel Paese.
Il 13 marzo 2026, l’Italia si conferma come la seconda meta turistica dell’Unione Europea dopo la Spagna, superando la Francia con oltre 466 milioni di presenze totali e una crescita annuale del 4,2%. Roma domina la classifica dei Comuni più visitati con oltre 42,7 milioni di presenze, mentre Milano ha sorpassato Venezia per diventare la seconda destinazione nazionale. La concentrazione dei flussi rimane estrema: i primi 50 comuni italiani assorbono oltre il 40% del turismo totale, confermando che pochi poli attraggono la maggior parte dei visitatori. Questi dati emergono dai numeri Istat pubblicati il 9 marzo 2026, che analizzano le strutture ricettive del biennio post-pandemia fino al 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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