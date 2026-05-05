Asce con scritte naziste e il biglietto bagno di sangue | arrestato un 33enne che pianificava di uccidere le principesse Amalia e Alexia d’Olanda

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine olandesi dopo essere stato trovato in possesso di asce con scritte naziste e di un biglietto con la scritta “bagno di sangue”. Secondo le indagini, avrebbe pianificato di uccidere le principesse Catherina-Amalia, 22 anni, e Alexia, 20 anni. Il suo arresto è avvenuto prima che il presunto piano potesse essere messo in atto.

Un presunto piano per c olpire la principessa Catherina-Amalia, 22 anni, e la sorella minore Alexia, 20 anni, è stato sventato dalle forze dell’ordine olandesi. I dettagli, degni di un thriller, sono emersi pubblicamente lunedì 4 maggio, in concomitanza con la comparsa in tribunale all’Aia del principale sospettato. L’arresto, le asce e il biglietto: “Bagno di sangue”. L’ Associated Press e i principali media olandesi hanno rivelato che l’arresto dell’uomo – identificato come Anne Romke van der H., 33 anni, originario di Uithuizen – risalirebbe in realtà allo scorso mese di gennaio. Il fermo è scattato in modo rocambolesco in seguito a una serie di gravi disordini in un hotel dell’Aia: l’indagato si sarebbe arrampicato su un balcone urlando a gran voce la frase “Li ucciderò tutti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Asce con scritte naziste e il biglietto “bagno di sangue”: arrestato un 33enne che pianificava di uccidere le principesse Amalia e Alexia d’Olanda Notizie correlate Timore per le principesse Amalia e Alexia dei Paesi Bassi, arrestato un 33enne accusato di volerle uccidereNei Paesi Bassi si teme per la sicurezza delle principesse Catharina-Amalia e Alexia. Paura per le principesse Catharina-Amalia e Alexia d’Olanda: arrestato un uomo accusato di complottare per ucciderleNon è la prima volta che la futura regina Catharina-Amalia si trova ad affrontare minacce alla sua incolumità. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Leone - 6/13; Tommaso Paradiso sbotta sul palco e lancia il microfono a terra durante il concerto a Napoli. Poi si scusa col pubblico.