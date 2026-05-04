Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato di uccidere le principesse Catharina-Amalia e Alexia d’Olanda. Durante le operazioni di polizia, sono stati sequestrati due asce e vari documenti contenenti messaggi violenti. La vicenda ha suscitato preoccupazione per la sicurezza delle due giovani, che sono state messe sotto sorveglianza. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione e le motivazioni dell’indagato.

Non è la prima volta che la futura regina Catharina-Amalia si trova ad affrontare minacce alla sua incolumità. Dal 2017 al 2020, ad esempio, è stata perseguitata da uno stalker che per tre anni le ha inviato messaggi di morte, minacce e violenza. Scrivendole ad esempio: «Alla festa del re mi farò un selfie con te e poi ti stringerò la mano fino a stritolartela». L'uomo, un ex soldato di 32 anni di nome Wouter, dopo essere stato identificato è finito in manette nel novembre 2020, condannato a una pena di tre anni di carcere. Più di recente, nel 2022, la principessa ha dovuto lasciare l'alloggio per studenti dell'Università di Amsterdam dopo aver ricevuto gravi minacce che mettevano in pericolo la sua sicurezza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paura per le principesse Catharina-Amalia e Alexia d’Olanda: arrestato un uomo accusato di complottare per ucciderle

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