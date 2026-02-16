Formazione la Regione investe sull' Its Academy | 5 milioni di euro all' anno nel prossimo triennio

La Regione Umbria ha deciso di investire 5 milioni di euro ogni anno nel triennio per sostenere l’Its Umbria Academy, a causa della necessità di rafforzare le competenze dei giovani. Il nuovo anno accademico si apre con questa grande novità, che coinvolge anche l’aggiornamento di laboratori e corsi pratici.

All'inaugurazione dell'anno accademico presenta che la presidente dell'Umbria Stefania Proietti: "Investiamo in un percorso professionale fondamentale per le nostre imprese" Si inaugura con una novità importante l'anno accademico dell'Its Umbria Academy. La Regione Umbria ha deciso infatti di investire sul percorso formativo 5 milioni di euro all’anno per il prossimo triennio a valere sul Fondo Sociale Europeo. In occasione dell'inaugurazione la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, presente all'incontro, ha ribadito la volontà della Regione di investire "in un percorso professionale fondamentale per le nostre imprese".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il CdA di ERAP Marche ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e il programma triennale delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi, con investimenti complessivi di 159 milioni di euro nel prossimo triennio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.