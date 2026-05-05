Arte nelle Marche | call per trasformare i portici in una mostra aperta

Un'iniziativa nelle Marche invita artisti a proporre progetti per trasformare i portici di un quartiere in una mostra a cielo aperto. La call aperta si rivolge a creativi interessati a utilizzare gli spazi urbani come ambienti espositivi. L'obiettivo è coinvolgere artisti selezionati per realizzare installazioni o interventi che valorizzino i portici e il contesto locale. La partecipazione è rivolta a chi desidera contribuire a recuperare e arricchire il patrimonio artistico della zona.

? Cosa scoprirai Come possono i portici di un quartiere diventare una galleria d'arte?. Chi sono gli artisti selezionati per trasformare lo spazio urbano?. Perché il tema Liminale guida questa nuova forma di rigenerazione?. Cosa copre l'organizzazione riguardo ai costi di stampa e installazione?.? In Breve Scadenza candidature tramite form online entro il 24 maggio 2026.. Opere digitali di 35×45 cm per fotografi, grafici e illustratori marchigiani.. Evento previsto per sabato 6 giugno 2026 a Lido Tre Archi.. Progetto Respiro cofinanziato dall'Unione Europea tramite programmi Coesione Italia 2021-2027.. Gli artisti del territorio marchigiano...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arte nelle Marche: call per trasformare i portici in una mostra aperta The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate EU Code Week, aperta la call per diventare Leading Teacher nelle scuole superioriEU Code Week, iniziativa sostenuta dalla Commissione europea per promuovere coding, pensiero computazionale e alfabetizzazione digitale, apre una... Castelletta: tra storia, arte e natura selvaggia nelle MarcheCastelletta, un borgo marchigiano tra storia e natura, si prepara a stupire i visitatori con il suo fascino senza tempo. Contenuti di approfondimento Si parla di: Caccia al Quadro arriva nelle Marche: tappa anche a Senigallia; Fermo, al via la call Accidentale: arte pubblica e rigenerazione urbana a Lido Tre Archi.