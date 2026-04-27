EU Code Week aperta la call per diventare Leading Teacher nelle scuole superiori

È stata aperta una nuova selezione nell’ambito di EU Code Week, l’iniziativa promossa dalla Commissione europea con l’obiettivo di diffondere il coding, il pensiero computazionale e l’alfabetizzazione digitale nelle scuole superiori. La chiamata è rivolta ai docenti degli istituti di secondo grado che desiderano far parte della rete dei Leading Teacher, un progetto che coinvolge gli insegnanti interessati a sviluppare competenze digitali tra gli studenti.

EU Code Week, iniziativa sostenuta dalla Commissione europea per promuovere coding, pensiero computazionale e alfabetizzazione digitale, apre una nuova call rivolta ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado per entrare nella rete dei Leading Teacher. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita... Kim Se Jeong: la regina Joseon torna nelle scuole superioriKim Se Jeong si prepara a interpretare il ruolo di protagonista in un nuovo dramma d’azione e romance intitolato High School Queen. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: EU Code Week: aperta la Call per diventare Leading Teacher delle scuole superiori; Code4Europe; Milano Design Week 2026 | il nuovo QR Code rivoluziona Brera; L' Europa promuove il modello Albania. La Design week e l’identikit delle code: giovani, donne e tanti visitatori stranieri (cinesi in testa, poi americani e canadesi) - facebook.com facebook