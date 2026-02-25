Castelletta | tra storia arte e natura selvaggia nelle Marche

Castelletta, un borgo marchigiano tra storia e natura, si prepara a stupire i visitatori con il suo fascino senza tempo. Incastonato tra gole rocciose e foreste lussureggianti, questo gioiello dell’entroterra anconetano offre un viaggio nel passato tra rovine medievali e paesaggi mozzafiato. Con la sua posizione dominante sul Monte Revellone, Castelletta attira escursionisti e appassionati di storia, promettendo un’esperienza unica tra natura e cultura. Superate le ultime curve che salgono da Fabriano a Serra San Quirico, a oltre 600 metri di altitudine, appare improvvisamente Castelletta. Questo borgo, apparentemente ordinario, rivela subito un fascino magnetico grazie alla sua posizione strategica all’interno del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

