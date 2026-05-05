Art Bonus anche per i privati | la proposta di legge presentata alla Camera

Una proposta di legge presentata alla Camera introduce la possibilità per i privati di usufruire di un’agevolazione fiscale fino al 65% per le donazioni destinate al patrimonio culturale pubblico italiano. Attualmente, questo strumento, chiamato Art Bonus, è già in uso, ma solo per le donazioni di enti pubblici e associazioni. La modifica mira a coinvolgere anche i privati nel sostegno alle attività culturali e artistiche.

Roma, 5 maggio 2026 – Esiste uno strumento che permette di detrarre fiscalmente fino al 65% di una donazione a favore del patrimonio culturale pubblico italiano. Si chiama Art Bonus, e da oggi in Parlamento si muove una proposta per estenderlo anche agli enti privati. Cos’è l’Art Bonus. Introdotto nel 2014 dall’allora ministro della Cultura Dario Franceschini, l’Art Bonus è uno strumento fiscale che consente a persone fisiche e imprese di donare denaro a favore del patrimonio culturale pubblico, beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% della somma versata, ripartita in tre quote annuali. Per fare un esempio pratico, chi dona 10.000 euro recupera 6.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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