Città balneari e comunità marine presentata alla Camera la proposta di legge

Alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di legge che riconosce ufficialmente la qualifica di comunità marina e lacuale. La proposta, a prima firma di un deputato della Lega, si propone di valorizzare le città balneari e le comunità che vivono lungo le coste e i bacini idrici, seguendo le linee tracciate dal lavoro svolto dal G20 spiagge, un gruppo di venti comuni balneari con caratteristiche specifiche.

Ieri alla Camera dei deputati è stato presentata la proposta di legge sul riconoscimento della qualifica di comunità marina e lacuale, a prima firma Giorgia Andreuzza (Lega), che punta a dare seguito al lavoro del G20 spiagge (il gruppo di 20 comuni balneari con la più alta differenza tra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Remigrazione alla Camera, la sinistra prova a censurare una proposta di legge popolareRoma, 28 gen – Non è la proposta di legge a spaventare la sinistra, ma il fatto che esista e che arrivi fin dentro le istituzioni. Alla Camera proposta modifica legge su cure palliativePresentata a Montecitorio una proposta di modifica alla legge sulle cure palliative e la terapia del dolore. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giornata del Mare e della Cultura Marinara; Case al mare: dove iniziare davvero a cercare; TgAmbiente 14 aprile: le iniziative su mare, biodiversità e città; Rigenerazione integrata urbana sostenibile, Ercolano individua le opere strategiche. Addio a Giuseppe Carbone, storico operatore balneare. Era stato anche presidente del Porto Potenza Calcio e della locale Pro locoPOTENZA PICENA La comunità di Porto Potenza è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Carbone, 78 anni, tra i volti più conosciuti e attivi del paese. Si è spento ... corriereadriatico.it Città balneari, c’è la proposta di legge. Foronchi: Passo avanti decisivoÈ un passo avanti decisivo verso il riconoscimento dello status di città balneare che ci darà gli strumenti necessari per gestire territori complessi come i nostri. Una volta concluso l’iter potremo ... ilrestodelcarlino.it La città di Pesaro 'Bandiera comune sostenibile', riceve anche una menzione speciale. Con il progetto "Ambiente bene comune", coinvolti balneari, campeggi e attività costiere #ANSA facebook