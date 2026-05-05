Arsenal Gyokeres tra record e il dilemma tattico di Arteta

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante del club sta attirando l'attenzione per la sua possibilità di battere un record storico, attualmente detenuto da un ex giocatore. Nel frattempo, l'allenatore sta valutando attentamente la formazione, considerando se far scendere in campo o meno l'attaccante dopo una tripletta significativa. La decisione riguarda anche le scelte tattiche che potrebbero influenzare le prossime partite della squadra.

? Cosa scoprirai Come può Gyokeres superare il record storico di Alexis Sánchez?. Perché Arteta potrebbe lasciare in panchina l'attaccante dopo la tripletta?. Chi rappresenta l'alternativa tattica per la sfida contro l'Atletico Madrid?. Quali rischi corre l'Arsenal cambiando assetto offensivo proprio ora?.? In Breve Svedese ha superato i 20 gol stagionali dopo il trionfo 3-0 contro Fulham.. Il costo del trasferimento per il giocatore è stato di 64 milioni di sterline.. Gyokeres punta al record di 25 reti stabilito da Alexis Sanchez nel 2014-15.. Arteta valuta l'alternativa tattica per il ritorno di Champions contro l'Atletico Madrid.. Viktor Gyokeres ha segnato tre reti e fornito un assist nell’ultima settimana, consolidando il vantaggio di sei punti dell’Arsenal in cima alla Premier League dopo il successo per 3-0 contro il Fulham.🔗 Leggi su Ameve.eu

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