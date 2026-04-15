Alle 21 si gioca la partita tra Arsenal e Sporting, con l’allenatore dei Gunners che sceglie Gyokeres come ex. La formazione dell’Arsenal non include Calafiori, Odegaard e Saka. La squadra portoghese, invece, presenta il suo undici titolare, ritrovando alcuni giocatori. La partita si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

(4-2-3-1): Rui Silva; Araujo, Inacio, Diomande, Quaresma; Hjulmand, Morita; Pedro Goncalves, Trincao, Catamo; Suarez. All. Rui Borges (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Norgaard; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta. A Londra arbitrerà il francese François Letexier, assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni con Stephanie Frappart quarta ufficiale, il tedesco Bastian Dankert e il belga Bram Van Driessche al Var. Arsenal-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile inoltre anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Arsenal-Sporting, le ultime: Arteta con l'ex Gyokeres. Rui Borges con l'11 titolare

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