Nella semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, la partita si è conclusa con un punteggio di 1-1. Gyokeres e Alvarez hanno segnato entrambi su rigore, portando i rispettivi club in parità. La sfida si è giocata nella capitale spagnola, con entrambe le squadre che hanno ottenuto un risultato che lascia aperte le possibilità per il ritorno.

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la partita d'andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Sono i gol dagli 11 metri di Gyokeres e Alvarez a mettere il marchio su una sfida che lascia aperto ogni scenario in vista del ritorno. Dopo 6 minuti, Madueke se ne va a due uomini sulla destra e crossa sul secondo palo, ma Hincapie impatta male al volo da buona posizione e mette a lato. Al 14? si fanno vedere i padroni di casa, quando Alvarez si libera con una magia e calcia dal limite con il destro ma Raya è decisivo e respinge in tuffo. Alla mezz'ora è Madueke a provarci sul versante opposto, con bel sinistro a rientrare dalla distanza che termina a lato di un soffio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gyokeres e Alvarez su rigore, 1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal

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