Stasera all'Emirates si gioca la sfida di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, con il punteggio di 1-1 dopo l’andata al Metropolitano. L'incontro decide quale delle due squadre accederà alla finale di Champions League. La formazione dell’Arsenal potrebbe affrontare la partita senza la certezza della presenza di Calafiori, mentre l’Atletico si prepara a confermare la sua formazione. La partita inizia questa sera, con entrambe le squadre in campo per la qualificazione.

Dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano, questa sera all'Emirates Arsenal e Atletico si contendono un posto nella finale di Champions League. Arteta dovrà sciogliere il dubbio Calafiori, al momento in ballottaggio per un posto sulla fascia sinistra. Simeone, invece, spera di recuperare Julian Alvarez, rientrato in gruppo pochi giorni fa. Queste le probabili formazioni di Arsenal-Atletico Madrid. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arsenal-Atletico, probabili formazioni: Arteta con il dubbio Calafiori

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