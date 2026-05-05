Arsenal Atletico Madrid succede di tutto nel finale di gara! Rissa tra le due panchine la ricostruzione

Nel finale della semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid si sono verificati momenti di tensione. Le panchine delle due squadre sono venute alle mani, dando origine a una rissa che ha coinvolto anche alcuni membri dello staff. La partita si è conclusa con un recupero ricco di episodi di nervosismo, suscitando reazioni e polemiche tra i tifosi e gli osservatori presenti allo stadio.

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