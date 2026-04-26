Venerdì si gioca l’incontro di andata della semifinale di Champions League 20252026 tra Atletico Madrid e Arsenal. La partita si svolge allo stadio dell’Atletico e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Entrambe le squadre cercano di avanzare verso la finale, con strategie diverse e giocatori pronti a dare il massimo. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambe, che vogliono mettere una pietra miliare nella loro storia europea.

Gara valida per la semifinale di andata di Champions League 20252026. Si affrontano due squadre con due diverse filosofie di gioco ma accumunate dallo stesso obiettivo: conquistare per la prima volta il più ambito trofeo europeo. Atletico Madrid-Arsenal si giocherà mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Wanda Metropolitano ATLETICO MADRID-ARSENAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Non avendo più la possibilità di contrastare Barcellona e Real Madrid in patria, i Colchoneros provano a dettare legge in campo europeo. Chiusa la fase a campionato unico al quattordicesimo posto, la squadra di Simeone ha dovuto passare attraverso i playoff, dove ha battuto il Brugge, sia in casa che in trasferta.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Atletico Madrid-Arsenal, andata semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioniAtletico Madrid e Arsenal si affrontano nella gara d'andata della semifinale della Champions League 2025/2026. goal.com

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