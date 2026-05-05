Martedì notte si disputerà la sfida di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, valida per la semifinale di Champions League. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata, le due squadre si affrontano all’Emirates Stadium di Londra. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote delle scommesse indicano un certo equilibrio tra le due contendenti. La vincente si qualificherà alla finale, che si terrà in una data ancora da definire.

Martedì notte avremo il nome della prima finalista di questa edizione di Champions League: sarà una tra Arsenal e Atletico Madrid, che si daranno battaglia a Londra e ripartiranno dall’1-1 maturato al Metropolitano. Nella gara d’andata i Colchoneros hanno forse lasciato un’impressione leggermente migliore, hanno dato la sensazione di essere andati più vicini dei rivali. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Atletico Madrid (Champions League, 05-05-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La prima finalista si decide all’Emirates

Arsenal vs Atletico Madrid (4 - 0) Champions League | Extended HIGHLIGHTS

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Il primo verdetto delle semifinali di Champions League arriverà dall’Emirates: Arsenal e Atletico Madrid si contendono l’accesso alla finale. In questa stagione, i londinesi sono ancora imbattuti nella competizione e, la spinta del pubblico amico, potrebbe ess - facebook.com facebook