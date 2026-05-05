Martedì sera si giocherà la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, con il punteggio di 1-1 dopo la partita di andata. La sfida si terrà all'Emirates Stadium di Londra e deciderà quale squadra accederà alla finale di questa edizione di Champions League. Le formazioni saranno in campo alle ore 21:00, con molte attese per la partita che definirà il primo finalista del torneo.

Martedì notte avremo il nome della prima finalista di questa edizione di Champions League: sarà una tra Arsenal e Atletico Madrid, che si daranno battaglia a Londra e ripartiranno dall’1-1 maturato al Metropolitano. Nella gara d’andata i Colchoneros hanno forse lasciato un’impressione leggermente migliore, hanno dato la sensazione di essere andati più vicini dei rivali. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Atletico Madrid (Champions League, 05-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La prima finalista si decide all’Emirates

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