Arsenal-Atletico Madrid Champions League 05-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Si decide la prima finalista

Da infobetting.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera si gioca la sfida di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, valida per la semifinale di Champions League. La partita si svolgerà a Londra, dopo il pari per 1-1 ottenuto nella gara di andata al Metropolitano. Con questa sfida si deciderà quale delle due squadre accederà alla finale della competizione europea. Entrambe le formazioni scenderanno in campo con le proprie formazioni ufficiali e le quote scommesse sono state già pubblicate.

Martedì notte avremo il nome della prima finalista di questa edizione di Champions League: sarà una tra Arsenal e Atletico Madrid, che si daranno battaglia a Londra e ripartiranno dall’1-1 maturato al Metropolitano. Nella gara d’andata i Colchoneros hanno forse lasciato un’impressione leggermente migliore, hanno dato la sensazione di essere andati più vicini dei rivali. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Arsenal-Atletico Madrid (Champions League, 05-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si decide la prima finalista

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