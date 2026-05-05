Arriva l' App per avvicinare Comune e cittadini

Il Comune di Cellole ha lanciato una nuova applicazione mobile rivolta ai cittadini, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi pubblici e migliorare la comunicazione tra amministrazione e residenti. La piattaforma digitale permette di ricevere aggiornamenti, segnalare problematiche e consultare informazioni ufficiali in modo semplice e immediato. L’iniziativa si inserisce in un percorso di digitalizzazione avviato dall’ente locale per rendere più efficiente il rapporto con la comunità.

Il Comune di Cellole compie un passo importante verso una governance più consapevole, trasparente e partecipata grazie all’attivazione di una nuova piattaforma digitale dedicata ai cittadini.“Attraverso un’App semplice e intuitiva, disponibile gratuitamente per iOS e Android, ogni cittadino potrà.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Zecche in aumento, arriva l’app che trasforma i cittadini in sentinelleLe zecche avanzano nei boschi e nelle campagne del Trentino, spinte anche dai cambiamenti climatici. Il Comune diventa smart: arriva l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per guidare i cittadiniIntelligenza artificiale al servizio dei cittadini: informazioni e pratiche a portata di click. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: AMIU lancia Amyou, la nuova web app per avvicinare i cittadini ai servizi ambientali; Grottaminarda, Its Bruno progetta l'innovazione: arriva il robot-saldatore; Cagliari-Atalanta, sfida salvezza all’Unipol Domus: serve una prova vera per avvicinare il traguardo; Dallo smartphone allo SPID: a Rivalta un corso gratuito per non restare indietro nel digitale. Social, arriva l’app per verificare l’età: funzionerà?Niente più accessi a siti o piattaforme vietati ai minori, ma anche maggior sicurezza per gli utenti stessi. A promettere una svolta è la Commissione europea, che ha annunciato l’arrivo di un‘App che ... donnamoderna.com Dall’8 maggio arriva su tutte le piattaforme digitali e in radio “CI VUOLE UNA LAUREA”, il nuovo singolo di Coez. Il brano fa parte del trailer e della colonna sonora di “Due Spicci”, la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare, in arrivo il - facebook.com facebook Case a un euro, la scommessa di Fabbriche. Il progetto arriva in Tv: “Così combattiamo lo spopolamento” x.com