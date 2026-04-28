Nidi e scuole dell' infanzia | anche quest' anno il servizio estivo sarà esternalizzato

Anche quest’anno il servizio estivo per i nidi e le scuole dell’infanzia di Genova sarà affidato a un’azienda esterna. Il Comune aveva previsto un incentivo economico per mantenere il personale interno e gli educatori anche nel mese di luglio, ma questa misura non ha impedito l’esternalizzazione. La decisione riguarda le modalità di gestione del servizio durante il periodo estivo, con le stesse modalità adottate negli anni precedenti.

Anche quest'anno il servizio estivo per nidi e scuole dell'infanzia genovesi sarà esternalizzato. Non è bastato l'incentivo economico, offerto dal Comune, allo scopo di garantire la presenza di educatori e personale interno anche nel mese di luglio. Come comunica una lettera indirizzata ai.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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