Frosinone aperte le iscrizioni ai nidi comunali per il 2026 2027

Il Comune di Frosinone ha annunciato che le iscrizioni e le re-iscrizioni ai Nidi d’Infanzia comunali per l’anno educativo 20262027 sono aperte. La comunicazione proviene dall’assessorato alla Pubblica istruzione, che ha reso noto il periodo di adesione. Le domande possono essere presentate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale. La procedura riguarda i servizi per l’infanzia gestiti dal Comune.

L’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Frosinone, coordinato da Mario Grieco, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni e re-iscrizioni ai Nidi d’Infanzia comunali per l’Anno Educativo 20262027.Le domande potranno essere presentate dal 15 aprile al 20 maggio 2026 esclusivamente in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali Cavriglia: dal 30 marzo al 30 aprile aperte le iscrizioni ai nidi comunaliArezzo, 30 marzo 2026 – Aperte dal 30 marzo le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia presso i tre “Poli 0-6” del Comune di Cavriglia.