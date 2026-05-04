Il Brighton College Roma ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 20272028. La scuola si troverà in Via Nomentana 236, all’interno dell’ex convento delle suore orsoline dell’Unione Romana. Si tratta di una nuova istituzione educativa britannica che offrirà il suo percorso formativo a partire dal prossimo anno scolastico. La struttura sarà gestita secondo i modelli e gli standard tipici del sistema scolastico del Regno Unito.

La prestigiosa istituzione educativa britannica ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il Brighton College Roma, la nuova scuola che sorgerà in Via Nomentana 236, nell’ex convento delle suore orsoline dell’Unione Romana. La scuola di Roma ospiterà studenti dai 5 ai 18 anni, accogliendo inizialmente i bambini dal Year 1 al Year 9 (dai 5 ai 13 anni) a partire da settembre 2027. Le classi degli anni successivi, che offriranno gli International GCSE (Years 10-11) e l’International Baccalaureate (nel Sixth Form), verranno aggiunte in seguito. Un modello educativo internazionale che punta sull’eccellenza accademica e su un’educazione olistica “ Gli elementi distintivi dell’istituto sono i tre pilastri su cui si fonda la nostra cultura scolastica: curiosità, fiducia e gentilezza.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Brighton College Roma presenta la sua offerta formativa e apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028

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