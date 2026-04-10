‘Bell’Italia’ in piazza arriva l' evento enogastronomico dedicato ai prodotti nazionali

Nella piazza principale della città si tiene l’evento enogastronomico dedicato ai prodotti italiani, chiamato ‘Bell’Italia’. L’iniziativa, che si svolge periodicamente, propone una serie di stand e degustazioni per far conoscere le specialità del territorio. La manifestazione coinvolge produttori e appassionati, offrendo un’occasione per scoprire le tradizioni culinarie italiane attraverso assaggi e incontri diretti.

Torna in città ‘Bell’Italia’, l’evento enogastronomico dedicato alla promozione della cultura del gusto italiano. Piazza Trento e Trieste a Ferrara, da venerdì 10 a domenica 12 (dalle 10 alle 20), si trasforma in un grande salone del gusto, dove il pubblico può degustare e scoprire i sapori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Bell'Italia 2026: vendita di prodotti tipici enogastronomici in Prato della ValleServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? In Prato della Valle, dal 29 al 31 marzo dalle ore 9 alle 23. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci arriva a Roma per un evento dedicato alla prevenzione Argomenti più discussi: TGR BellItalia - TGR BellItalia del 04/04/2026 - Video; Lapidi, monumenti e tombe: la mappa delle Dieci Giornate a Brescia; Rafting sul torrente o talk sul cambiamento climatico? Ecco cosa offre la Fiera di Primavera; Tutti gli eventi di aprile a Cittadella. www.bell-italia-bordeaux.net/ @follower #easter #spring #pasqua #pâques #enjoylife - facebook.com facebook