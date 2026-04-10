‘Bell’Italia’ in piazza arriva l' evento enogastronomico dedicato ai prodotti nazionali

Da ferraratoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella piazza principale della città si tiene l’evento enogastronomico dedicato ai prodotti italiani, chiamato ‘Bell’Italia’. L’iniziativa, che si svolge periodicamente, propone una serie di stand e degustazioni per far conoscere le specialità del territorio. La manifestazione coinvolge produttori e appassionati, offrendo un’occasione per scoprire le tradizioni culinarie italiane attraverso assaggi e incontri diretti.

Torna in città ‘Bell’Italia’, l’evento enogastronomico dedicato alla promozione della cultura del gusto italiano. Piazza Trento e Trieste a Ferrara, da venerdì 10 a domenica 12 (dalle 10 alle 20), si trasforma in un grande salone del gusto, dove il pubblico può degustare e scoprire i sapori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Bell'Italia 2026: vendita di prodotti tipici enogastronomici in Prato della ValleServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? In Prato della Valle, dal 29 al 31 marzo dalle ore 9 alle 23.

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