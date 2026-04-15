Vinitaly Maraio | Il Turismo enogastronomico è una leva strategica investiamo su identità e territori

Durante un evento dedicato al settore vinicolo, un rappresentante ha dichiarato che il turismo enogastronomico costituisce una leva strategica di sviluppo per la regione, sottolineando l'importanza di investire sull’identità e sui territori. La conferenza si è svolta a Verona e ha coinvolto operatori e stakeholder del settore, che hanno discusso delle opportunità offerte da questa filiera in crescita.

Verona, 15 apr. (Adnkronos) - “La filiera del turismo enogastronomico rappresenta una leva strategica di sviluppo importante per la nostra regione”. Così l'assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, alla cinquantottesima edizione di Vinitaly, a Verona. “La Campania si caratterizza come unicum straordinario, fascia costiera conosciuta al mondo e flussi turistici consolidati, ma anche aree interne ricche di attrattori culturali, turistici e soprattutto di prodotti enogastronomici”, sottolinea Maraio. “Mettere insieme questo sistema significa investire su un settore che ha grandi potenzialità economiche e per il futuro della nostra regione, noi su questo stiamo investendo” conclude l'assessore al turismo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, Maraio: "Il Turismo enogastronomico è una leva strategica, investiamo su identità e territori" Maraio presenta “Praesentia” al Vinitaly: ma la Campania è pronta a trasformare il vino in turismo?Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania si presenta al Vinitaly 2026 con “Praesentia. Incontro Confcooperative-Mia Diop: “Coop comunità leva strategica per i territori”Firenze, 2 febbraio 2026 – I vertici di Confcooperative Toscana hanno incontrato oggi la vicepresidente della Regione Mia Diop: nel dettaglio erano...