Vinitaly Maraio | Il Turismo enogastronomico è una leva strategica investiamo su identità e territori

Da iltempo.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento dedicato al settore vinicolo, un rappresentante ha dichiarato che il turismo enogastronomico costituisce una leva strategica di sviluppo per la regione, sottolineando l'importanza di investire sull’identità e sui territori. La conferenza si è svolta a Verona e ha coinvolto operatori e stakeholder del settore, che hanno discusso delle opportunità offerte da questa filiera in crescita.

Verona, 15 apr. (Adnkronos) - “La filiera del turismo enogastronomico rappresenta una leva strategica di sviluppo importante per la nostra regione”. Così l'assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, alla cinquantottesima edizione di Vinitaly, a Verona. “La Campania si caratterizza come unicum straordinario, fascia costiera conosciuta al mondo e flussi turistici consolidati, ma anche aree interne ricche di attrattori culturali, turistici e soprattutto di prodotti enogastronomici”, sottolinea Maraio. “Mettere insieme questo sistema significa investire su un settore che ha grandi potenzialità economiche e per il futuro della nostra regione, noi su questo stiamo investendo” conclude l'assessore al turismo.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Vinitaly, Maraio: "Il Turismo enogastronomico è una leva strategica, investiamo su identità e territori"

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