Arrestato un imprenditore che riciclava soldi in nero all' estero

Le forze di polizia di Venezia hanno arrestato un imprenditore residente a Dubai, sospettato di aver riciclato denaro in nero proveniente da una frode carosello condotta da un’associazione criminale di origine asiatica. L’indagine riguarda i movimenti di denaro all’estero e le attività di riciclaggio legate alla frode. L’arresto è avvenuto nel quadro di un’operazione volta a contrastare il riciclaggio di denaro e le attività illecite transfrontaliere.

I finanzieri di Venezia hanno fermato un imprenditore veneto, residente a Dubai, sospettato di aver riciclato i proventi di una “frode carosello” realizzata da un'associazione criminale di origine asiatica. L'operazione è collegata a una precedente indagine della procura padovana su un giro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Riciclava soldi per il clan, imprenditore nel mirino della Dia - sequestrati beni per milioni di euroLa Direzione Investigativa Antimafia sta dando esecuzione a due provvedimenti di sequestro, che traggono origine da tre proposte di misura di... Leggi anche: Rogna Delmastro: «Il locale riciclava soldi della mafia» Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lite violenta nella notte a Campodolcino, morto imprenditore. Arrestato un 49enne per omicidio preterintenzionale; Pressioni e minacce sul sindaco per l'appalto da 2,5 milioni: arrestato imprenditore; GDF CASERTA. ARRESTATO L’IMPRENDITORE CHE PERSEGUITAVA IL SINDACO PER OTTENERE APPALTI; Mafia. Sequestrati beni per 15 milioni di euro ad imprenditore di Licata - Autore: Maria Genuardi | Cronaca. Frode e riciclaggio negli Emirati arabi, imprenditore arrestato a VeneziaLa Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito - su ordine della Procura Europea di Venezia - il fermo di un imprenditore veneto, residente a Dubai, sospettato di aver riciclato e reimpiegato i proventi ... ansa.it Presenzano, appalti e intimidazioni al sindaco: imprenditore arrestato, poi rimesso in libertàPresenzano (Caserta) - Un’escalation di presunte minacce e pressioni al sindaco di Presenzano, Andrea Maccarelli (nella foto), per orientare gare pubbliche e ... pupia.tv Al momento dell'intervento, il 33enne arrestato aveva già prelevato otto bidoni di gasolio dai serbatoi di due escavatori cingolati - facebook.com facebook Germania, paura a #Lipsia. Un’auto che viaggiava a grande velocità investe le persone nel centro, si parla di feriti e di almeno 2 vittime. Arrestato il guidatore. #Tg1 Barbara Gruden x.com