Pedopornografia online | tre arresti e tre denunce

Tre persone sono state arrestate e altre tre denunciate a piede libero in relazione a un'indagine sulla diffusione di materiale pedopornografico online. Le autorità hanno sequestrato computer e dispositivi digitali durante le operazioni, che hanno coinvolto diverse regioni. L'indagine ha portato alla scoperta di contenuti illeciti condivisi attraverso piattaforme digitali. Le autorità continuano le verifiche per identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

Tre persone sono state arrestate e tre denunciate a piede libero perché ritenuti responsabili di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dalla polizia di Stato in tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna.Come riferisce la questura di Bologna.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

ROMA/FROSINONE: PEDOPORNOGRAFIA ONLINE, ARRESTI E DENUNCE

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