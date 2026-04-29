Possesso d’armi senza requisiti o certificazione medica | da inizio anno ritirate già 101 tra pistole e fucili

Da inizio anno sono state ritirate 101 armi tra pistole e fucili a Bergamo. La Polizia di Stato ha rafforzato i controlli sull’osservanza delle norme relative al possesso di armi, in particolare sulla presentazione del certificato medico quinquennale che attesta l’idoneità psico-fisica. L’attività si inserisce nell’applicazione del decreto legislativo n. 1042018, che prevede controlli periodici sui detentori di armi.

La Polizia di Stato di Bergamo, in attuazione del D.lgs. n. 1042018, ha intensificato i controlli sul rispetto degli obblighi previsti per i detentori di armi, con particolare riferimento alla presentazione quinquennale del certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica. L’attività, condotta dalla Questura di Bergamo su tutto il territorio provinciale, è finalizzata a garantire un monitoraggio costante dei soggetti detentori di armi, anche da collezione, che non siano in possesso di una licenza di porto d’armi in corso di validità o che siano autorizzati al porto senza licenza, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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