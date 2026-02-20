La commedia dell’arte arriva al Pac Boso porta in scena Aristofane

Boso porta in scena Aristofane al Pac, portando una commedia dell’arte da Versailles a Pesaro. La rappresentazione nasce dall’intenzione di offrire al pubblico uno spettacolo vivace e coinvolgente, con musiche, balli e momenti divertenti. La compagnia ha scelto di riproporre i classici della tradizione teatrale italiana, rivisitandoli con un tocco moderno. La scena si anima con attori che interpretano personaggi in maschera, regalando un’esperienza ricca di colpi di scena e risate sincere. Lo spettacolo si conclude con applausi calorosi e tanta allegria.

Una sorpresa, un'occasione speciale che da Versailles arriva a Pesaro. Canti, danze, colpi di scena e risate ma soprattutto un omaggio alla Commedia dell'arte. Sabato 21 alle ore 20,30 al PAC (Performing Arts Center Pesaro in via Ciro Menotti 1) a salire sul palco saranno I Cavalieri di Aristofane di Carlo Boso. "Carlo Boso è un regista, creatore tra i più importanti della commedia dell'arte del mondo nonché direttore dell' AIDAS, Académie Internationale Des Arts du Spectacle di Versailles in cui si incontrano attori di diversi paesi e da cui parte lo spettacolo che sabato accoglieremo noi al PAC – sottolinea Giampiero Solari, regista e direttore artistico PAC –.