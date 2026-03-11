Il pensiero di Carlo Flamigni rivive al liceo | un convegno sul ruolo delle donne nelle culture

A Forlì si tiene un convegno dedicato al ruolo delle donne nelle culture, celebrando la figura di Carlo Flamigni, medico e ginecologo di fama internazionale. L’evento rende omaggio al suo lavoro come ricercatore e primo direttore del Servizio di fisiopatologia della riproduzione dell’Università di Bologna. La manifestazione si svolge al liceo della città, coinvolgendo studenti e professionisti del settore.