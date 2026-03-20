Ad Arezzo, Macrì si schiera apertamente a favore del SÌ, criticando chi non si pronuncia. La posizione è chiara e si rivolge a chi ancora si astiene o fa finta di nulla, invitando a rispettare i documenti come base di partenza. La nota di Pasquale rappresenta il punto di partenza per questa presa di posizione, lasciando intendere che la discussione si svolge principalmente su basi documentali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE La nota di Pasquale Giuseppe Macrì Presidente del Comitato SìRiforma Arezzo Oh via, qui un si tratta mica di bischerate da tecnici col parrucchino e i fogli pieni di timbri: stavolta c’è da decidere davvero che giustizia vogliamo. E a dirlo chiaro e tondo è Pasquale Giuseppe Macrì Presidente del Comitato SìRiforma, che un ci gira troppo intorno e la butta lì come si fa al bar: “Qui bisogna votà SÌ, punto e basta”. Perché? Perché, dice lui, ‘sta benedetta separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica è roba di civiltà, mica un capriccio. “O giudice deve esse’ giudice davvero, non uno che ieri stava da una parte e domani dall’altra”, tradotto dal politichese. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - O che si vota o si fa finta: ad Arezzo Macrì spinge per il SÌ e tira le orecchie a tutti

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